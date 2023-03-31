ВАКС объявил в розыск нардепа Сергея Шахова, пытавшегося скрыть 13 квартир и 27 земельных участков

Высший антикоррупционный суд 31 марта объявил в розыск народного депутата Сергея Шахова. Его обвиняют в попытке скрыть 13 квартир и 27 земельных участков.

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На время розыска судебное производство по недекларированию Шахом имущества приостановили. Подробности обнародовали на сайте " Судебно-юридической газеты".

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск обвиняемого в недекларировании имущества народного депутата Сергея Шахова, удовлетворив соответствующее ходатайство обвиняемой стороны.

"Обвиняемого Шахова объявили в розыск. Остановить судебное производство по Шахову до его розыска… Постановление обжалованию не подлежит", – объявила решение председательствующая судья ВАКС Вера Михайленко.

31 марта в суде проходило очередное заседание по делу о недекларировании Шахматным имущества. Сам он на это заседание в очередной раз не явился. По версии адвоката Шахова, он с 20 февраля находится на стационарном лечении в столице Кыргызстана – городе Бишкек. В то же время, никаких документов, подтверждающих пересечение Шахматной границы, юрист не предоставила.

"Что же он у вас такой болезненный, полгода постоянно в больницах?", – отреагировала на заявления адвоката Шахова председательствующая судья Москаленко.

Тем временем прокурор обратился в суд с ходатайством об объявлении Шахова в розыск из-за систематических неявок на судебные заседания без уважительных причин. Обвинение отмечает, что защита не предоставила оригиналы документов о лечении депутата, а по запросу в лечебное учреждение обвинение получило ответ, что файл на пациента Сергей Шахов отсутствует.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора в полном объеме.

Еще 21 февраля Высший антикоррупционный суд решил применить принудительное доставление к обвиняемому в недекларировании нардепу Шахову. Однако это определение не было выполнено из-за отсутствия депутата.

По версии следствия, Шахов в декларации за 2020 год не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и находившихся в его пользовании офисе, а также принадлежащих имуществе и доходах, владельцем которых является его гражданская жена.

В целом депутат, по мнению следователей, скрыл имущества на сумму почти 88 млн. гривен, что более чем в 4 тыс. раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

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