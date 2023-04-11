Вадим Мельник уволен с должности директора БЭБ: стало известно, кто его заменить

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник уволен со своей должности. Чиновник сам написал заявление об отставке. Временным руководителем Бюро станет первый заместитель Мельника Эдуард Федоров.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины 11 апреля. При этом, как добавил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), Мельник подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Информацию о заявлении позже подтвердили в самом БЭБ. "Правительство удовлетворило заявление об увольнении с должности по собственному желанию директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника", – отметили в Бюро.

"Вместо Мельника временным руководителем БЭБ станет его первый заместитель – Эдуард Федоров... С 2021 по 2022 заместитель начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, и.о. начальника отдела Киевской таможни. С 2022-го по 2023-й начальник Управления СБУ в Сумской области", – добавил Железняк. Постоянного руководителя БЭБ получит уже в результате нового открытого конкурса.

Мельник, вероятно, не стал дожидаться принудительного увольнения, т.к. работа Бюро подвергалась серьезной критике. Мельник пробыл в должности директора БЭБ с 2021 года, когда и было создано Бюро. Тогда Мельник победил в открытом конкурсе, обойдя 48 кандидатов.

Основанием для увольнения директора БЭБ могло бы стать отрицательное заключение внешней независимой оценки (аудита) деятельности бюро – после принятия нового законопроекта о перезагрузке ведомства. Налоговый комитет Рады признал неудовлетворительной работу БЭБ еще в феврале 2023 года.

Как отмечал в интервью налогового комитета Даниил Гетманцев, перезапуск БЭБ является одним из пунктов меморандума Украины и МВФ. А главный критерий оценки работы этого ведомства – именно эффективность.

"К сожалению, у нас вопросы к руководителю БЭБ одни и те же за всю историю взаимоотношений – неэффективность... Поэтому действительно партнеры следят очень за деятельностью БЭБ и так же недовольны результатами, как и мы. Потому в меморандуме мы видим пункт о перезагрузке", – рассказал Гетманцев.

После решения Кабмина 11 апреля Гетманцев напомнил о необходимости реформировать систему в целом. "Решение об увольнении господина Мельника с должности председателя БЭБ не вызывает удовлетворения. Скорее вызывает грусть. Грусть от потерянных двух лет на несоздание государственного органа, который должен был стать главным органом по противодействию экономическим преступлениям. Но не стал. В то же время исправление ошибок, безусловно, начинается с их осознания. Есть шанс, что такое осознание произошло", – написал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, о вероятности отставки Мельника заговорили еще в 2022 году. По данным источников, вопросы к работе Бюро возникали не только у нардепов, но и у Офиса президента.

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