В "Укрзалізниці" спрогнозировали рост доходов от грузоперевозок на 10% в 2021 году

"Укрзалізниця" планирует в 2021 году получить более 72 млрд грн дохода от грузовых железнодорожных перевозок, что на 10% выше показателя 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 16 марта. Как сказано в сообщении, на объеме доходов от грузовых перевозок в 2020 году сказался фактор большой доли в перевозках внеклассового грузов, тариф на перевозку которых значительно меньше экономически обоснованного.

В "Укрзалізниці" добавили, что компания уже инициировала в Министерстве инфраструктуры Украины перенос внеклассовых грузов в 1 класс. Речь идет о либерализации тарифообразования в грузовых перевозках и необходимость избавляться от атавизмов, которые существуют с советских времен, когда грузы разбиваются на классы.

"Классификатор определяет, какой коэффициент прибавляется к тарифу. Логика такого разделения заключалась в том, что тариф на перевозку грузов зависел от его стоимости, что не является актуальным в условиях рыночной экономики", – сказано в сообщении.

В текущем же году компания планирует перевезти 314 млн тонн грузов, что почти на 3% больше показателя 2020 года, а перевозки по итогам четвертого квартала 2020 года превысили показатели аналогичных периодов 2018 и 2019 годов.

Напомним, что, по словам председателя правления АО "Укрзалізниця" Владимира Жмака, компания планирует в апреле 2021 года предложить рынку единственный логистический тариф на грузовые перевозки по железной дороге.