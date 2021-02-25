В 'Укрэнерго' сообщили об актуальной ситуации на украинских ТЭС

25 февраля в аварийном ремонте находилось четыре энергоблока украинских ТЭС и еще один энергоблок – на частичном ремонте. Еще 21 февраля из-за ремонта было отключено 12 энергоблоков, сообщает издание "Лига.Бизнес" со ссылкой на данные "Укрэнерго".

Издание отмечает, что за это время запустили по два энергоблока Криворожской и Ладыжинской ТЭС. Также запустили по блоку Запорожской, Кураховской, Приднепровской ТЭС и Добротворской ТЭС.

Эти ТЭС принадлежат группе ДТЭК Рината Ахметова.

21 февраля ситуация с запасами угля на складах украинских ТЭС была критической. Запасы составляли лишь 34% от минимума. Тогда из-за ремонта или отсутствия топлива не работало 16 энергоблоков ТЭС и один корпус ТЭС общей мощностью 6050 МВт.

Напомним, с 17 февраля ТЭС начали накапливать запасы угля, сообщило Минэнерго.

По данным ведомства, причиной повышенной аварийности блоков ТЭС в январе-феврале 2021 года была сверхнормативная нагрузка на тепловую генерацию из-за задержек с ремонтами атомных энергоблоков в 4 квартале 2020 года.

Тогда ж ТЭС работая сверх утвержденного плана досрочно сработали запасы угля.

Главной же причиной кризиса января-февраля 2021 года Министерства назвало финансовую разбалансированность энергорынка, которая привела к возникновению долгов перед генерирующими компаниями и их убыткам.