В украинские супермаркеты и магазины попало опасное для здоровье печенье: как оно выглядит 

Система быстро оповещения RASFF передала информацию о том, что в Украину из Румынии доставили опасное для здоровье печенье. Его экспортировали из Польши (оптовик DISTRIBUTION Sp. z. o. o., Poland) в Украину (импортер "Львовимпорт").

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Как сообщает главное управление Госпотребслужбы в Киевской области, в печеньи обнаружили высокое содержание акриламида. Это вещество может привести к поражению периферических нервов.

Все операторы рынка (супермаркеты, магазины) обязаны изъять печенье из оборота. Однако, украинцам также стоит обратить внимание на продукцию, которую они покупают, особенно в небольших магазинах, киосках, рынках.

Стоит отметить, что такое печенье попало не только в Украину. По международной системе оповещения продукцию изымают в разных странах. Печенье, которое не соответствует стандартам безопасности, попало на рынок еще до того, как обнаружили нарушение технологии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине супермаркеты не имеют права требовать компенсации поврежденных покупателем товаров в торговом зале. Кроме того, в супермаркетах часто обманывают покупателя надписями о том, что магазин не несет ответственности за сохранность вещей, оставленных в камерах хранения.

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