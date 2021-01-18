В Украине захотели втрое увеличить штрафы за невыплату зарплаты

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4589, который призван усилить ответственность руководителей за невыплату заработной платы, стипендий и пенсий. Предлагается втрое увеличить размер штрафов за нарушение.

"Необходимость принятия проекта закона, который предлагается, состоит в усилении ответственности, поскольку предусмотренный ныне законодательством уровень ответственности не способствует снижению задолженности по заработной плате", – говорится в пояснительной записке. Об этом свидетельствует текст законопроекта, опубликованный на сайте парламента.

Статья 175 Уголовного кодекса предусматривает наказание за невыплату зарплат, пенсий, стипендий. Однако в ней есть лазейка, которая позволяет недобросовестным руководителям избегать ответственности. В частности, лицо освобождается от уголовной ответственности, если до момента привлечения оно выплатит гражданам зарплату или пенсии.

Автор документа народный депутат Михаил Волынец от "Батьківщини" предлагает исключить такую норму из Уголовного кодекса, поскольку она фактически позволяет руководителям нарушать закон и избегать ответственности.

Также предлагается втрое увеличить размер штрафов за нарушения, предусмотренные статьей 175. Сейчас безосновательная умышленная невыплата свыше одного месяца наказывается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов. Невыплата зарплаты вследствие нецелевого использования наказывается штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство перенесло повышение минимальной заработной платы с июля на декабрь 2021 года. Это приведет к тому, что украинцы, которые получают меньше 6,5 тыс. грн, потеряют около 2,5 тыс. грн. В Кабинете министров считают, что благодаря такому решению они смогут сэкономить на зарплатах бюджетникам.