Плату за газ и тепло хотят урезать на 30%: в Украине запускают масштабную госпрограмму

В Украине сделали первый шаг к реформе термомодернизации, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Она начнется уже в 2022 году – централизованно утеплить собираются 5 тыс. многоквартирных домов (около 3% от всего жилого фонда такого типа). Экономия газа для отопления таких домов в итоге составит 20-30%.

Ради старта такой реформы в правительстве на заседании 23 декабря утвердили специальный законопроект, объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль. Документ пока что не зарегистрирован в парламенте.

"Предлагается упростить создание ОСМД, сократить количество процедур и времени... Благодаря этим изменениям развитие получит также система энергетического менеджмента зданий, что позволит системно подходить к процессу" , – сказал Шмыгаль.

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Как подсчитал исполняющий обязанности главы Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк, после модернизации зданий платежки за отопление можно уменьшить в два раза. Речь идет об обновленных многоэтажках.

Тем не менее, он сомневается, что цели удастся достигнуть быстро. "Нужно минимум 20-30 лет для того, чтобы модернизировать весь жилой фонд, если двигаться темпами по 3% от общего количества домов в год".

По словам главы ассоциации ЖСК, председателя ОСМД Константина Киричука, старый жилой фонд потребляет в два раза больше тепловой энергии, чем должен был бы при условии внедрения энергосберегающих технологий. Это, в частности:

утепление фасада дома;

замена окон на энергосберегающие;

установка второй двери в подъездах;

установка индивидуального теплового пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Владимир Зеленский, программа термомодернизации будет стоить для государства 300 млрд грн. Но за несколько лет она позволит гражданам вдвое меньше платить за газ.

При этом Зеленский считает, что украинцам стоит отказаться от потребления газа и заменить его на электроэнергию. Для этого, считает глава государства, необходимо заменить инфраструктуру и установить тарифы на ток, которые будут действовать как минимум в течение трех лет.