В Украине врач торговал поддельными COVID-сертификатами

В Черкассах разоблачили врача, который продавал поддельные справки о вакцинации от COVID-19. За один сертификат он просил от 2500 до 5000 грн.

Злоумышленнику грозит ограничение свободы сроком до 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Так, за 5000 грн врач предоставлял фейковые справки о COVID-вакцинации и вносил ложную информацию в систему Минздрава Украины. В ходе обысков в рабочем кабинете врача обнаружили:

незаполненные декларации украинцев, которые заказали COVID сертификаты;

телефон, на котором есть переписка с заказчиками;

снимки с экрана о переводе денег.

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"В уголовном производстве проведены необходимые экспертизы, выполнены определения суда о временном доступе к информации, которая находилась во владении банковских учреждений и Министерства здравоохранения", – сообщили в Киберполиции.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда в Украине работники медучреждений подделывают сертификаты о вакцинации. Но такое есть не только в нашем государстве. К примеру, во Франции в декабря врача уличили в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Житель региона Овернь-Рона-Альпы получил штраф размером 40 тысяч евро и временный запрет работать в профессии. Медик обвиняется в фальсификации 35 сертификатов, которой он занимался вместе с сыном.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые наладили бизнес по продаже поддельных международных COVID-сертификатов. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Стоимость одного документа составляла от 2 до 3 тыс. грн. Как рассказали правоохранители, частный врач принимал от своей сообщницы заказы на ложные документы о вакцинации и лично делал их.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове правоохранители пресекли схему торговли поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, которую организовали медработники одной из городских клинических больниц. Разоблачение происходило при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры.