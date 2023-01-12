В Украине впервые отстроят разрушенные многоэтажки за донаты с United24

В Украине стартовала программа восстановления многоквартирных домов за деньги, собранные на платформе United24. В список первых попали 18 многоэтажек.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Дома находятся в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузово и Мила – пригородах Киева, пострадавших во время наступления российских войск на Киев в феврале-марте 2022 года.

"Правительство направило первые 465 млн грн, чтобы начать восстановление уже сейчас. Более 4 тысяч человек смогут вернуться в собственные дома", – отметил Шмыгаль.

По его словам, на платформе United24 была собрана большая часть суммы, которая необходима для восстановления. При этом Шмыгаль поблагодарил партнеров Украины за помощь в сборе средств на восстановление страны.

Ранее правительство также выделило 17 млрд грн, конфискованные у российских банков, на восстановление разрушенного жилья украинцев. Восстановление должно начаться уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирном банке подсчитали приблизительную сумму, которая может потребоваться Украине для восстановления после войны, начатой Россией. Там отметили, что для восстановления государству нужна масштабная программа по типу "Плана Маршалла".

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