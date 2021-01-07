В Украине восстановят Министерство агрополитики: названа дата

В Украине восстановят Министерство аграрной политики и продовольствия – ведомство должно начать работу до 1 февраля.

Соответствующее постановление № 1344 от 28 декабря принял Кабинет министров. Об этом сообщается на "Правительственном портале".

Таким образом, Кабмин постановил отменить решение о реорганизации МинАПК путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Минэкономики и Министерству агрополитики также поручили обеспечить в месячный срок подготовку и внесение в правительство:

проектов положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти;

предложения о внесении изменений в акты, вытекающие из постановления.

Глава нового ведомства Роман Лещенко заявил, что впереди много задач и вызовов над которыми нужно работать.

"Это и формирование действенной стратегии развития отрасли на ближайшие 10 лет, и поступательное движение земельной и аграрной реформы, запуск прозрачного государственного реестра получателей бюджетной поддержки, внедрение полноценного агрострахования, комплексное решение проблемы орошения и привлечения инвестиций для таких проектов, урегулирование сложных вызовов в биобезопасности и качестве продовольствия", – написал он на Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL , 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Он уже принес присягу.