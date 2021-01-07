В Україні відновлять Міністерство агрополітики: названо дату

В Україні відновлять Міністерство аграрної політики та продовольства – відомство повинно почати роботу до 1 лютого.

Відповідну постанову № 1344 від 28 грудня ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомляється на "Урядовому порталі".

У такий спосіб Кабмін постановив відмінити рішення про реорганізацію Мінагрополітики шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Мінекономіки та Міністерству агрополітики також доручили забезпечити у місячний строк підготовку і внесення до уряду:

проєктів положень про відповідні центральні органи виконавчої влади;

пропозиції щодо внесення змін до актів, що випливають з цієї постанови.

Голова нового відомства Роман Лещенко заявив, що попереду багато завдань та викликів над якими потрібно працювати.

"Це і формування дієвої стратегії розвитку галузі на найближчі 10 років, і поступальний рух земельної та аграрної реформи, запуск прозорого державного реєстру одержувачів бюджетної підтримки, впровадження повноцінного агрострахування, комплексне вирішення проблеми зрошення та залучення інвестицій для таких проєктів, врегулювання складних викликів в біобезпеці і якості продовольства", – написав він на Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики. Він вже склав присягу.