В Украине цены на бензин могут подскочить на 50 копеек за литр

В Украине цены на бензин растут уже месяц подряд. В ближайшее время стоимость топлива может подскочить еще на 50 копеек за литр.

Такой прогноз сделал директор "А-95" Сергей Куюн, передает UBR. Он пояснил, что цены будут расти из-за подорожания нефти.

"Если месяц назад цена была $47-48 за баррель, то сейчас $50. Прошел месяц дорогой нефти. Ею потихоньку наполняется рынок, в связи с чем мы видим потенциал для роста. Сейчас торговые наценки в розничных сетях ниже обычных. Это говорит о том, что они будут расти", – рассказал Куюн.

По подсчетам эксперта, потенциал для роста цен на заправках есть еще где-то в размере 50 копеек.

Также он добавил, что в первую очередь обновление цен может коснуться заправок группы "Приват", насчитывающих 1,5 тыс. АЗС не меняли ценники с октября.

В то же время "мертвый" сезон может смягчить подорожание бензина.

"С одной стороны, сейчас "мертвый" сезон пониженного потребления топлива. Кроме того, будет локдаун, который может снизить его еще больше. Возможно, из-за этого операторы предпочтут зафиксировать нынешнюю цену, чтобы немножко поддержать продажи", – предположил эксперт.

Эксперт также подметил, что рынок нефтепродуктов за счет больших запасов имеет "хвост": сегодня отечественные переработчики еще работают с нефтью конца октября, когда цена была $40 за баррель.

За последний месяц на заправках WOG, Shell и Glusco бензин А-95 подорожал на 20 копеек. На ОККО его стоимость выросла на 25 копеек. А на Socar – сразу на 50 копеек на литре.

В целом за месяц бензины и дизель существенно прибавили в цене:

в среднем литр А-92 в конце ноября стоил 23,2 грн, а сейчас уже 24,1 грн (+90 копеек на литре);

А-95 обходился в среднем по стране 24,24 грн/л, а сейчас – 25,14 грн/л (+90 копеек);

дизельное топливо подскочило в цене с 26,53 до 24,48 грн/л (+95 копеек).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за первую неделю декабря ускорился рост цен на бензин. Максимальное подорожание составило до 45 копеек за литр.

Ранее появилось исследование, которое показало, на каких АЗС в Украине можно заправляться, а куда лучше не заезжать.