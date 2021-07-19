В Украине страховку для работы в Польше начали продавать онлайн

Чтобы поехать на работу в Польшу, надо подготовить кучу документов. Один из них — страховка.

Теперь, чтобы оформить обязательную медицинскую страховку для рабочей визы, не нужно даже из дома выходить. Все можно сделать онлайн с телефона или ноутбука за 5 минут на сайте hotline.finance.

Какая нужна страховка для работы в Польше

Начнем с того, что медицинская страховка обязательна как для пересечения границы, так и для открытия рабочей визы в Польшу. Без страхового полиса вам не откроют визу, и вы не сможете выехать за границу.

Видео дня

Для получения рабочей визы требуется специальная медицинская страховка, которая будет отвечать следующим требованиям:

Страховка должна быть от аккредитованной в Польском посольстве страховой компании:

АРКС Гардиан Эталон Евроинс ЕТС Княжа ОМЕГА ПЗУ Украина Провидна Универсальная

Страховое покрытие — минимум 30 000 евро;

Франшиза — не более 150 евро;

Срок действия страховки — весь период действия визы.

Да, вы можете оформить полис в страховой компании или в визовом центре. Однако вам придется доплатить за услуги менеджера.

Вместо этого вы можете самостоятельно купить страховку для работы в Польше от PZU на сайте hotline.finance без каких-либо дополнительных комиссий. Полис соответствует всем требованиям, и его гарантированно примут в посольстве или визовом центре.

Как правильно оформить страховку для работы в Польше

Если вы приобретете неподходящую страховку, вам откажут в рабочей визе. Чтобы этого не произошло, оформите полис на hotline.finance — он подходит для получения рабочей визы.

1. Чтобы купить страховку для работы в Польше, перейдите по ссылке.

2. Выберите нужные вам даты.

Обратите внимание, что полис нужно оформлять на тот период, на который вы планируете открывать визу. То есть если вы будете делать визу на 6 месяцев, то и страховку нужно оформлять на 6 месяцев.

3. Выберите программу и нажмите "Купить онлайн".

4. Заполните личные данные.

5. Оплатите картой.

После оплаты на сайте вам на электронную почту придет сама страховка и квитанция о ее оплате. Их нужно распечатать и положить к вашему пакету документов на получение визы.

Сколько стоит страховка для рабочей визы в Польшу

На hotline.finance вы можете купить электронный полис в формате PDF (его нужно распечатать). Электронная страховка дешевле бумажной на 10-30%, поскольку не включает в себя бонусы агенту и расходы на содержание отделений и печать. Поэтому когда вы оформляете полис онлайн, то экономите деньги.

Стоимость страхования для работы в Польше от аккредитованной компании ПЗУ Украина составляет:

На 6 месяцев — от 1000 грн;

На 9 месяцев — от 1400 грн;

На 1 год — от 1770 грн.

Подробнее ознакомиться с программами страхования и ценами, а также оформить полис можно на сайте hotline.finance.

А если по каким-то причинам вы захотите сдать страховку, hotline.finance вернет 100% средств до начала действия полиса.