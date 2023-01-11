В Украине стартовала запись на бесплатные LED-лампы: как и в каких городах можно получить

В Украине с сегодняшнего дня, 11 января, можно подать заявку на получение бесплатных LED-лампочек от государства. На этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове, но к концу месяца программа расширится на всю страну.

Видео дня

На первом этапе раздадут 15 млн ламп. Об этом заявил 11 января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Пройти регистрацию в режиме бета-теста можно по ссылке.

В первую очередь из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечивать областные центры и крупные города. К концу февраля лампочки должны поступить и в самые маленькие села.

"В приложении Дія украинцы смогут подать заявку на безвозмездный обмен старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Переход на такой тип ламп позволит в 15 раз сэкономить электроэнергию", – заявили в Минцифры.

Как получить лампочки?

Присоединиться к тестированию услуги "Обмен лампочек" могут граждане Украины, которые:

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНОКПП;

раньше не получали лампочки на "Укрпочте".

После оформления заявки LED-лампы нужно будет забрать в отделении "Укрпочты". Вместо 5 новых нужно будет отдать 5 старых обычных лампочек.

При этом, по словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, прийти можно будет только один раз и обменять все лампы сразу. То есть, нельзя приносить по одной лампочке пять раз.

Попробовать обменять лампы можно будет и без предварительной регистрации. Однако в таком случае наличие нужного количества "ледок" на почте никто не сможет гарантрировать.

"Благодаря заявлению в Действии, вы точно будете знать, что светодиодные лампы есть в наличии в отделении "Укрпочты" и гарантированно сможете получить свои 5 LED-ламп. На первом этапе будут доступны 15 млн ламп для обмена, которые будут поступать постепенно в течение нескольких недель", – объяснил OBOZREVATEL руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник.

Зачем нужны LED-лампы?

По данным "Укрэнерго", украинцы используют до 40% электроэнергии в собственных домах. В то же время, по данным Минэнерго, дома люди используют значительное количество ламп накаливания, в среднем потребляющих почти в восемь раз больше электроэнергии, чем современные светодиодные лампы.

По оценкам специалистов, переход на светодиодные лампы позволит потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в моменты пиковой нагрузки. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, через портал Дія теперь снова можно получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. С началом полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину государственные реестры были отключены из-за соображений безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!