В Украине снят запрет на отключение коммунальных услуг за долги

В Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которая предусматривалась законодательством об условиях адаптивного карантина (для нераспространения коронавирусной инфекции).

Об этом сообщает ExPro. Это стало возможным после принятия закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

До принятия таких изменений на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисления пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращения предоставления таких услуг.

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Согласно поправам в законе такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Поставщики имеют право восстановить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции Украины приказом № 1061/5 от 23.03.2021года позволило государственным и частным исполнителям налагать арест на счета должников за коммунальные услуги, а банкам – автоматически списывать средства с таких арестованных счетов.