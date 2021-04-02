В Украине разоблачили крупных контрабандистов: СБУ изъяла пачки денег. Фото

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу, 2 апреля, принял решение о санкциях против членов контрабандных группировок, основываясь на данных Службы безопасности Украины.

Глава спецслужбы Иван Баканов отметил, что по материалам СБУ было наложено более 138 млн штрафов. Кроме того, нарушителям досчитали более 2,7 млрд гривен таможенных платежей, сообщили в пресс-службе СБУ.

Всего правоохранители разоблачили три преступных контрабандистских группировки, было начато 87 уголовных производств, а 52 человека осуждены.

Обыски у контрабандистов. Telegram-канал "Держмитслужба"

В СБУ рассказали также о противодействии коррупции именно на таможенной границе. В течение 2020-2021 годов правоохранители открыли 82 досудебных расследования, по которым 109 должностным лицам сообщили о подозрении, 20 из которых уже осудили.

"Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием – это в первую очередь безопасность граждан", – сказал Баканов.

В Telegram-канале "Держмитслужба" опубликовали фотоотчет обысков у контрабандистов. На снимках можно увидеть большое количество денег в иностранных валютах, а также информацию о взятках сотрудникам правоохранительных органов.

"В офисе одного из операторов "Слона" во время обыска была изъятия черная бухгалтерия, на которой расписаны суммы взяток правоохранителям, СБУшникам и даже ГБРовцам (на фото Виталий Ануляк)!" – сказано в сообщении.

Изъяли множество пачек наличных. Telegram-канал "Держмитслужба"

Опубликован список взяток. Telegram-канал "Держмитслужба"

Скриншот. Telegram-канал "Держмитслужба"

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения касаются блокирования активов и имущества. Перечень украинцев из "черного списка" Вы найдете в нашем материале.