В Украине раскрыли новую схему мошенников: жертвами становятся пенсионеры

В Украине действует сеть фирм, которая рассылает открытки и sms о победе в "акции" и обещает выплатить сотни тысяч. Так они навязывают покупку своего товара, что однако не гарантирует получения приза.

Фирмы выдают за своих представителей фотографии из интернета, а аналогичный товар можно приобрести в разы дешевле. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

На такие сообщения чаще всего реагируют люди старшего возраста – их легче ввести в заблуждение.

Человеку на телефон или на почтовый ящик отправляют информацию примерно с таким текстом: "Доступ к 380 000 грн открыт только Вам и на 1 час!". По указанному в сообщении телефону оператор сообщает условие получения выигрыша: купить товар из каталога.

Однако после оплаты вы гарантированно получите только предложение купить еще товара в обмен на обещание выплатить приз в будущем.

Журналисты заказали предложенные средства для стирки. В пакете с этикеткой "Имидж клуб" был гель для стирки, кондиционер для белья, пятновыводитель и антисептический гель. Аналогичный товар можно приобрести примерно за 100 гривен, а "Имидж клуб" продал свой за 600.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карточек украинцев. Также эксперты объяснили, как защитить себя от мошенников.