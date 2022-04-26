В "Киевстар" произошел сбой: клиенты жалуются на плохую связь и отсутствие интернета
Украинцы жалуются на проблемы со связью "Киевстар". При этом сбой наблюдается по всей стране.
Граждане жалуются на плохой интернет и отсутствие связи. Как пишут в комментариях к посту в Telegram Obozrevatel.ua, проблемы с сетью начались около часа назад. Некоторые пользователи сообщают об аналогичных проблемах с Lifecell. Комментарии пользователей:
"Тернополь, "Киевстар" не работает, даже баланс невозможно проверить";
"Ивано Франковск, "Киевстар" не работает, даже не подключается к роумингу";
"Очень плохо работает. Интернет. То есть то пропадает. Связь плохая";
"Мобильной связи нет, Черниговская обл.";
"Кировоградская область звонить можно, мобильного интернета нет...";
"Нет связи ни на одном операторе. Хмельницкий";
"Лайф тоже не работает".
Клиенты также жалуются на странице "Киевстара" в Facebook. Пользователи пишут, что в роуминге невозможно выбрать другую сеть. О плохой связи и интернете пишут граждане со всех регионов Украины.
В компании уже прокомментировали ситуацию. "Друзья, знаем об аварии. Уже все чиним. Подождите немного и все будет хорошо", – говорится в сообщении "Киевстар" в Twitter.
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