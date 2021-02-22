В Украине построят скоростную железную дорогу: назван первый участок

В Украине 2021 начнут реализовывать проект высокоскоростных железнодорожных перевозок. Для движения поездов на средней скорости от 250 км/ч будут построены пути европейского стандарта.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В министерстве планируют построить более 2000 километров современной железнодорожной колеи на четырех отрезках пути. Первым станет участок Киев-Львов и граница протяженностью 896 км.

"Один из этих этапов уже начинаем строить и готовить в этом году. Конечно, здесь не может обойтись без мощного международного партнера...Это о возможности объединять людей, возможности увеличивать мобильность, движение товаров и пассажиров", – добавил Криклий.

После завершения всех этапов строительства высокоскоростной пути в Мининфраструктуры ожидают 5 млн пассажиров в год. Министр назвал этот проект "самой амбициозной историей, которая будет происходить в инфраструктуре" в этом году.

Всего в 2021 году из бюджета выделили 4 млрд гривен на финансирование электрификации участков, закупку новых пассажирских вагонов и реновацию 100 железнодорожных станций.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина в 2021 году начнет передавать в концессию железнодорожные вокзалы.