В Украине подорожает хлеб: на сколько вырастут цены

В Украине в 2021 году продолжится тренд на повышение стоимости хлеба, муки и кондитерских изделий. По прогнозам экспертов, цены вырастут до 20%.

"Нам следует ожидать повышения цен на продукты переработки зерна в первой половине 2021 года на 15-20%, – заявил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии "Фокусу".

По его словам, цены на хлеб массовых сортов будут расти медленнее – максимум на 10%. В то же время рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерской продукции составит 20-25%.

Рост стоимости произойдет в связи с повышением закупочных цен на зерновые. Кукуруза теперь продается по 7 тыс. грн за тонну, пшеница – 7,5-8 тыс. грн за тонну.

Еще в июле кукуруза стоила около 5 тыс. грн за тонну, а пшеница – около 6 тыс. грн за тонну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.