В Украине остатки на Едином казначейском счете сократились почти на 40%

По состоянию на 1 января 2021 года на Едином казначейском счете (ЕКС) Украины оставалось 12,012 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ). Это на 39% или 7,7 млрд грн меньше по сравнению с показателем на начало декабря 2020 года.

Еще годом ранее в этот период остатки ЭКС составляли 17,55 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году налоговые органы Украины получили на 60 миллиардов гривен сборов больше, чем в предыдущем, а доходы в госбюджет к концу года существенно перевыполнены.

При этом прогноз роста экономики на 2021 год составляет+5%.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Государственная казначейская служба продолжает осуществлять выплаты, однако финансирует только обоснованные расходы с учетом целевого назначения.