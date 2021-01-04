В Украине остатки на Едином казначейском счете сократились почти на 40%
По состоянию на 1 января 2021 года на Едином казначейском счете (ЕКС) Украины оставалось 12,012 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ). Это на 39% или 7,7 млрд грн меньше по сравнению с показателем на начало декабря 2020 года.
Еще годом ранее в этот период остатки ЭКС составляли 17,55 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году налоговые органы Украины получили на 60 миллиардов гривен сборов больше, чем в предыдущем, а доходы в госбюджет к концу года существенно перевыполнены.
При этом прогноз роста экономики на 2021 год составляет+5%.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Государственная казначейская служба продолжает осуществлять выплаты, однако финансирует только обоснованные расходы с учетом целевого назначения.