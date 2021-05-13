Плачков предложил ввести в Украине нижние прайс-кэпы для избежания убытков госкомпаний

В Украине необходимо, по примеру стран в которых работает подобная модель рынка электроэнергии, ввести нижние прайс-кэпы, сообщил глава Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

"Порог, ниже которого не может опустится цена, обеспечит покрытие затрат и топливной составляющей на выработку электроэнергии, для того, чтобы компании не входили в большие убытки в этот период", - сказал он в ходе дискуссии на Energy Club 13 мая.

Одновременно с этим, по мнению главы Всеукраинской Энергетической Ассамблеи, генерирующим компания нужно дать возможность заработать в период роста объема потребления и компенсировать убытки.

"Это также даст возможность подготовить оборудование, накопить достаточные объемы топлива для прохождения осенне-зимнего периода", - отметил он.

В связи с этим, Плачков считает важным в летний период снять верхние прайс-кэпы, к зиме поднять их уровень, а в перспективе - полностью отменить данные ограничения на рынке как нерыночные.