В Украине могут заставить топ-менеджеров госкомпаний показать огромные зарплаты

Верховная Рада во вторник, 13 апреля, рассмотрит законопроект №3952, который имеет целью раскрыть информацию о заработных платах топ-менеджеров и руководителей государственных компаний.

Автором законодательной инициативы является нардеп партии "Слуга народа", первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Проект разработан с целью повышения прозрачности деятельности органов управления и должностных лиц государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли", – подчеркнул Стефанчук в пояснительной записке.

В частности, законопроект №3952 предусматривает, что к информации с ограниченным доступом не будут принадлежать данные о структуре, принципах формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли.

Также не будут относиться к информации с ограниченным доступом данные о зарплате лица, которое постоянно или временно занимает должность члена исполнительного органа, входит в состав наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций принадлежат государству и/или территориальной общине.

К таким госкомпаниям, кроме прочих, относятся Приватбанк, Ощадбанк, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", НАК "Нафтогаз Украины" и другие.

Такие юрлица предлагают отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский зарабатывал почти 1,9 млн гривен в месяц