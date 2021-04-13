В Україні можуть змусити топменеджерів держкомпаній показати величезні зарплати

Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, розгляне законопроєкт №3952, який має на меті розкрити інформацію про заробітні плати топменеджерів та керівників державних компаній.

Автором законодавчої ініціативи є нардеп партії "Слуга народу", перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Проєкт розроблено з метою підвищення прозорості діяльності органів управління та посадових осіб державних підприємств, державних організацій, що мають на меті одержання прибутку", – наголосив Стефанчук у пояснювальній записці.

Зокрема законопроєкт №3952 передбачає, що до інформації з обмеженим доступом не належатимуть дані про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку.

Також не належатимуть до інформації з обмеженим доступом дані про зарплату особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу, входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій належать державі та/або територіальній громаді.

До таких держкомпаній, крім інших, відносяться Приватбанк, Ощадбанк, "Укргазбанк", "Укрексімбанк", НАК "Нафтогаз України" та інші.

Такі юридичні особи пропонують віднести до розпорядників публічної інформації, а відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заробляв майже 1,9 млн гривень у місяць.