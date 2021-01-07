В Украине могут исчезнуть старые деньги: чем будем платить в 2021 году

В Украине прекратили печатать банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн и по мере износа их меняют на соответствующие монеты. В итоге в 2021 году доля бумажных денег этих номиналов значительно сократится.

Наиболее активно сейчас идет замена купюр в 1 и 2 грн. Те, что попадают в банки, больше не возвращаются в оборот. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

В НБУ напомнили, что монеты номиналом 1,2, 5 и 25 копеек – больше не являются платежными средствами. Однако в 2021 году их еще можно бесплатно обменять.

Одна из главных причин замены банкнот на монеты – удешевить производство валюты. Бумажные деньги мелких номиналов "живут" год-полтора, а монеты служат до 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня 2020 года Национальный банк выпустил в оборот новую монету номиналом 10 гривен. Со временем новые деньги полностью займут место существующих банкнот.