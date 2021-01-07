В Україні можуть зникнути старі гроші: чим платитимемо в 2021 році

В Україні припинили друкувати банкноти номіналом 1,2,5 і 10 грн і в міру зносу їх змінюють на відповідні монети. У підсумку в 2021 році частка паперових грошей цих номіналів значно скоротиться.

Найбільш активно зараз іде заміна купюр в 1 і 2 грн. Ті, що потрапляють в банки, більше не повертаються в оборот. Про це йдеться у публікації OBOZREVATEL .

У НБУ нагадали, що монети номіналом 1,2, 5 і 25 копійок – більше не є платіжними засобами. Однак у 2021 році їх ще можна безкоштовно обміняти.

Одна з головних причин заміни банкнот на монети – здешевити виробництво валюти. Паперові гроші дрібних номіналів "живуть" рік-півтора, а монети служать до 20 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Національний банк випустив в обіг нову монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце чинних банкнот.