В Украине могут чаще выключать электроэнергию из-за морозной погоды: при какой температуре ситуация станет критической

В Украине из-за морозной погоды могут чаще применяться аварийные отключения электроэнергии. В энергосистеме фиксируется дефицит генерации, при этом чем ниже будет температура, тем сложнее будет ситуация.

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Если температура опустится до -20°C, то ситуация в энергосистеме может стать критической. Об этом рассказал OBOZREVATEL бывший министр энергетики Украины, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"Увеличивается потребление, а у нас очень большой дефицит генерации, поэтому увеличиваются отключения для сохранения работающего оборудования, чтобы оно не работало с перегрузкой, что и произошло в Одессе. Понятно, что чем ниже температура, тем ситуация ухудшается, это где-то -10–-15°C. Если будет -20°C, ситуация будет очень-очень тяжелая, я бы сказал критическая. К сожалению, у нас повреждено более 60% инфраструктуры, в том числе генерирующие мощности", – пояснил экс-министр.

Поэтому, добавил он, если погода будет и дальше ухудшаться – дефицит генерации будет увеличиваться. Соответственно, энергетики будут вынуждены сокращать потребление для того, чтобы сохранить оставшееся оборудование.

Самая сложная ситуация наблюдается на юге Украины и в центральных регионах, в частности, в Одесской и Киевской областях. "Худшая ситуация на юге Украины – это Одесская область, а также это Киевская область и Центральный регион. Почему? Потому что там есть дефицит генерации и из-за повреждений сетей, высоковольтных сетей, трудно из других регионов передавать в эти регионы электроэнергию. Особенно тяжелая ситуация на юге Одесской области, потому что раньше мы там работали таким образом: мы давали электроэнергию на север Молдовы, а с юга Молдовы мы брали на юг Одесской области. Ну, а сейчас там ситуация с сетями очень сложная и мы испытываем очень большой дефицит", – подытожил Плачков.

Какая будет погода в Украине на этой неделе?

В некоторых областях на этой неделе (6-12 февраля) столбики термометров опустятся до -16°C. Так, в среду, 8 февраля, по всей территории Украины будет переменная облачность, осадки отступят, но морозы усилятся. До -10°C ночью температура опустится на западе, севере и востоке Украины. В центральных и южных регионах ночная температура будет составлять -5-9°C.

В Киеве в ночь на 8 февраля также прогнозируется сильный мороз - до 10 градусов. Днем синоптики обещают -2-4°C и переменную облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

При этом уже в четверг, 9 февраля, в Украине ударят сильные морозы. В западных регионах страны ночью столбики термометров опустятся до -13°C. Также ниже -10°C ночью будет в остальной стране, кроме Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей и Крыма. Морозный рекорд, по прогнозу синоптиков, будет побит в этот день в Черновицкой области – там ожидается до -16°C.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 7 февраля, применяют стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию умеренно.

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