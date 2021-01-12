В Украине изменили правила оформления льгот и субсидий: как назначают выплаты

В Украине с начала 2021 года все обращения по поводу назначения социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через "фронт-офисы" территориальной общины.

В свою очередь "фронт-офисы" обеспечивают передачу этих обращений в органы социальной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Исключение составляют только документы, которые направляются по почте или подаются в электронном виде.

Функция социальных "фронт-офисов" в территориальных общинах может обеспечиваться непосредственно должностными лицами структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения, администраторами центра предоставления административных услуг или в режиме удаленных рабочих мест в старостатах.

Другими важными функциями территориальной общины являются также выполнение полномочий в сфере защиты прав ребенка и организация предоставления социальных услуг жителям общины.

Указанные вопросы требуют особого внимания в период укрупнения районов, ликвидации отдельных районных государственных администраций и изменений в бюджетное законодательство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги (данные на начало ноября). При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.