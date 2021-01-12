В Україні змінили правила оформлення пільг і субсидій: як призначають виплати

В Україні з початку 2021 року усі звернення щодо призначення соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій громадяни мають подавати через "фронт-офіси" територіальної громади.

Зі свого боку "фронт-офіси" забезпечують передання цих звернень до органів соціального захисту населення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Виняток становлять лише документи, що надсилаються поштою або подаються в електронному вигляді.

Функція соціальних "фронт-офісів" у територіальних громадах може забезпечуватися безпосередньо посадовими особами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, адміністраторами центру надання адміністративних послуг або в режимі віддалених робочих місць у старостатах.

Іншими важливими функціями територіальної громади є також виконання повноважень у сфері захисту прав дитини та організації надання соціальних послуг мешканцям громади.

Зазначені питання потребують особливої уваги у період укрупнення районів, ліквідації окремих районних державних адміністрацій та змін до бюджетного законодавства.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину.

Кожна сім'я в середньому заборгувала 3769 грн за комунальні послуги (дані на початок листопада). До того ж ще рік тому ця цифра була на рівні 3500 грн.