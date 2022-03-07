В Украине достаточный запас для обеспечения тепла и электроэнергии – Министерство энергетики

Украинская энергосистема имеет достаточный запас для того, чтобы гарантировать стабильные поставки тепло и электроснабжения. При этом уровень потребления электроэнергии в стране сократился.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики. "За прошедшие сутки наблюдались значительные пики снижения уровня потребления электроэнергии. Энергосистема работает стабильно, сбалансированно и выдерживает все нагрузки. Частота в сети стабильна – 50 герц. Вечерний максимум потребления электроэнергии за минувшие сутки составил 13 700 МВт. Ночной минимум потребления составил 10 400 МВт. Энергосистема имеет достаточный запас энергоресурсов для обеспечения тепло- и электроснабжения", – говорится в сообщении.

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К слову, российские захватчики ворвались на территорию Запорожской атомной электростанции и с боем захватили ее. Также под их контролем оказалась неработающая Чернобыльская атомная электростанция. На предприятии находятся сотрудники, которые обеспечивают безопасность на объекте.

Как платить за коммуналку во время войны?

Украинцы во время военного положения должны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Однако при этом на время войны остановили все пени и штрафы. То есть тех, кто не сможет заплатить, наказывать не будут. Но рано или поздно погасить задолженность придется.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО. "Военное положение не освобождает от уплаты за коммунальные услуги, однако штрафы и пеня не насчитываются", – говорится в сообщении.

Как рассказали "Сегодня" в "Нафтогазе", сейчас еще нет официального решения, как быть с оплатой коммуналки в такой ситуации. Но в компании и без разрешения Кабмина говорят; если нет возможности заплатить за коммуналку, значит, можно не платить.

"Мы понимаем ситуацию в стране, но в настоящее время мы не получили официальную информацию о работе платежных систем или банковских отделений. Не исключены временные затруднения с оплатой коммунальных услуг. Рекомендуем оплачивать счета по возможности и в зависимости от ситуации", – ответили в "Нафтогазе".