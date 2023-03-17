В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское, – Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине будет производиться ядерное топливо, которое сможет заменить российское, в том числе и на европейском рынке. "Энергоатом" планирует выйти на создание собственной линии через три года.

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По словам главы ведомства, в Европе сейчас функционируют 17 блоков ВВЭР-440, не имеющих альтернативы российскому топливу, передает пресс-служба Минэнергетики в Telegram. Как отмечается, 16 марта Галущенко посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо.

Он сказал, что производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000 уже началось, а впоследствии начнется производство топлива и для блоков ВВЭР-440.

Топливо сначала будут производить для отечественных атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие государства.

Министр подчеркнул, что многие страны ЕС остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время, Украина перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Совершить такой переход также планируют такие страны как Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария.

"В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", – отметил Галущенко.

Проект реализуется НАЭК "Энергоатом" в рамках сотрудничества с компанией Westinghouse. Президент "Энергоатома" Петр Костин отметил, что на создание собственной линии по производству ядерного топлива Украина может выйти до 2026 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галущенко заявил, что Украина выиграла энергетическую битву с РФ, хотя некоторые риски все еще остаются. Потому страна готовится к следующим испытаниям на энергетическом фронте.

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