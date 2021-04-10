В Украине АЗС массово снизили цены на бензин
В Украине за неделю (с 2 по 9 апреля) практически все АЗС снизили цены на бензин.
Стоимость топлива упала в пределах 0,1-1,5 грн/л. Об это свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.
В частности, за прошедшую неделю средние цены менялись так:
А-92 снизилась на 34 коп/л, до 21,16 грн/л.
А-95 снизилась на 48 коп/л, до 28,58 грн/л.
Дизельное топливо осталась на уровне 28,25 грн/л.
Напомним, в марте правительство начало проверки из-за резкого роста цен на бензин в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что обсуждал эту проблему с президентом Владимиром Зеленским.
Также было проведено совещание со всеми профильными органами, а министр экономики Игорь Петрашко проводил встречу с теми, кто поставляет топливо и торгует в розницу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине сети АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо на 0,3-2 грн/л. На текущей неделе консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) дважды повышала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.
В Украине совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020-го составили от 9 до 15 млрд грн. При этом наибольшая доля нелегальной реализации топлива была присуща сжиженному газу – 35% (524 тыс. т) и дизельному топливу – 19% (1 млн т).