В Украине АЗС массово снизили цены на бензин

В Украине за неделю (с 2 по 9 апреля) практически все АЗС снизили цены на бензин.

Стоимость топлива упала в пределах 0,1-1,5 грн/л. Об это свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

В частности, за прошедшую неделю средние цены менялись так:

А-92 снизилась на 34 коп/л, до 21,16 грн/л.

А-95 снизилась на 48 коп/л, до 28,58 грн/л.

Дизельное топливо осталась на уровне 28,25 грн/л.

Напомним, в марте правительство начало проверки из-за резкого роста цен на бензин в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что обсуждал эту проблему с президентом Владимиром Зеленским.

Также было проведено совещание со всеми профильными органами, а министр экономики Игорь Петрашко проводил встречу с теми, кто поставляет топливо и торгует в розницу.

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