В Україні АЗС масово знизили ціни на бензин

В Україні за тиждень (з 2 по 9 квітня) практично всі АЗС знизили ціни на бензин.

Вартість палива впала в межах 0,1-1,5 грн/л. Про це свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, за минулий тиждень середні ціни змінювалися так:

А-92 знизилася на 34 коп/л, до 21,16 грн/л.

А-95 знизилася на 48 коп/л, до 28,58 грн/л.

Дизельне паливо залишилася на рівні 28,25 грн/л.

Нагадаємо, в березні уряд почав перевірки через різке зростання цін на бензин в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що обговорював цю проблему з президентом Володимиром Зеленським.

Також було проведено нараду з усіма профільними органами, а міністр економіки Ігор Петрашко проводив зустріч із тими, хто поставляє паливо і торгує в роздріб.

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