В Украине активизировали посевную в областях, где нет боевых действий

Украинские власти активизировали посевы в тех областях, где нет активных боевых действий. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это одна из ключевых задач правительства. Он добавил, что в приоритете – продовольственные культуры.

Глава Кабмина призвал украинский бизнес возобновлять производство и возвращать работников при возможности. Об этом говорится в обращении Шмыгаля 10 марта, которое доступно на сайте Кабмина.

"Мы активизировали нашу работу с аграриями в этом направлении, чтобы Украина была полностью обеспечена необходимым количеством продовольствия. Предстоит возобновлена ​​работа предприятий пищевой промышленности в тех областях, которые сейчас находятся не на передовой. Хочу еще раз обратиться в бизнес. Возобновляйте производства, выводите людей на работу там, где это возможно. Возвращайте работников", – сказал премьер.

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Также в своем обращении Шмыгаль поблагодарил все компании, остановившие бизнес в РФ, а также лидеров Евросоюза за очередной пакет санкций против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ (Международный валютный фонд) одобрил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 млрд долларов. Исполнительный совет фонда выразил поддержку украинскому народу.

10 марта глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко подтвердил, что МВФ перечислил Украине 1,4 млрд долларов. "Денежные средства... помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины", – объяснил Шевченко.

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