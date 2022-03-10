МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финансовой помощи Украине

МВФ (Международный валютный фонд) одобрил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 млрд долларов. Исполнительный совет фонда выразил поддержку украинскому народу.

Цель – помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить экономические последствия войны, которую развязала Россия. Об этом сообщается на сайте МВФ.

"Война в Украине приводит к трагическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. В то время как перспективы подвержены чрезвычайной неопределенности, экономические последствия уже очень серьезны, с потоком беженцев более 2 миллионов человек всего за 13 дней и крупномасштабным разрушением ключевой инфраструктуры в Украине", – говорится в заявлении.​​

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