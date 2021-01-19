В США выставили на торги $20 с наклейкой от банана: цена лота – от $57 тысяч
Американский аукционный дом Heritage Auctions выставил на торги 20-долларовую купюру с наклейкой от банана.
Стоимость банкноты стартует с отметки 57 тысяч долларов. Об этом сообщает CNN.
Ценность купюры заключается в наклейке от банана от поставщика фруктов Del Monte, которая попала на деньги в момент изготовления.
На наклейке был отпечатан серийный номер, а также была поставлена печать Казначейства США.
Эксперты отмечают, что купюра Del Monte уникальна, поскольку наклейка поставщика фруктов сохранилась, а также выделяется не только ярким цветом, но и на ощупь.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на аукцион выставили вездеход генерала Паттона, а также кабриолет Lincoln Джона Кеннеди.