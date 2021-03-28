В США пригрозили Германии усилением санкций из-за "Северного потока-2"

В США заявили, что настроены ужесточать санкции против "Северного потока-2" и уже сообщили о своей позиции Германии.

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN в воскресенье, 28 марта, "строительство газопровода – плохая идея".

Он рассказал, что во время недавней встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Брюсселе затрагивалась тема газопровода.

"Мы считаем, что это плохая идея (строительство газопровода, – Ред.), и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру – Германии", – сказал он.

Блинкен добавил, что согласно законодательству, США ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод.

"Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2".

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".

США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод "Северный поток-2". Кроме того, и сами немцы пытаются остановить запуск "трубы".