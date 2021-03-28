В США пригрозили Германии усилением санкций из-за "Северного потока-2"

Ольга Липич
Ольга Липич
Экономика
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'Северный поток-2'

В США заявили, что настроены ужесточать санкции против "Северного потока-2" и уже сообщили о своей позиции Германии.

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN в воскресенье, 28 марта, "строительство газопровода – плохая идея".

Он рассказал, что во время недавней встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Брюсселе затрагивалась тема газопровода.

"Мы считаем, что это плохая идея (строительство газопровода, – Ред.), и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру – Германии", – сказал он.

Блинкен добавил, что согласно законодательству, США ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод.

"Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки.

  • США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод "Северный поток-2". Кроме того, и сами немцы пытаются остановить запуск "трубы".

  • Баржа-трубоукладчик "Фортуна" за последние сутки вышла на темп работ, который позволит ей завершить достройку участка в водах Дании одной нитки газопровода "Северный поток-2" до конца апреля.

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники строительства "Северного потока-2" пытаются заставить Россию заплатить за события в Украине.

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