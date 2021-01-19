В Совете НБУ отреагировали на решение суда по Сологубу

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что иск заместителей руководителя НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба четко укладывается в общую канву их непровозглашенной войны с Нацбанком. Таким образом Данилишин прокомментировал решение Печерского районного суда, который признал законным выговор Сологубу.

"Даже сам факт подачи иска против Национального Банка, а не Совета НБУ (который выносил выговор), говорит сам за себя. Экспериментаторы над банковской системой и дальше продолжают эксперименты", – написал Данилишин на Facebook.

По его словам, из финансистов Сологуб и Рожкова превратились в политиков, пытаясь использовать митинговые инструменты для дестабилизации финансовой системы.

"Создание так называемой "оппозиционной фракции" в центральном банке страны имеет целью подорвать доверие к руководству НБУ, а значит – подложить бомбу под финансовую стабильность страны. Создается впечатление, что реально на украинское государство эти люди не работали", – сообщил Данилишин.

Председатель Совета Национального банка отметил, что политическая конкуренция – это хорошо, но только не в стенах финансового регулятора, тем более – в такой чувствительное для системы время: мировая пандемия, сокращение объемов ВВП в большинстве стран мира и уменьшение доходов населения.

"Решусь рекомендовать двум "оппозиционным" в кавычках заместителям председателя Нацбанка не прикрываться нынешней должностью, а откровенно наняться на работу в одну из оппозиционных политических партий: это будет, по крайней мере честно перед страной и самим собой. Кроме того, я считаю, что вся команда Гонтаревой должна нести ответственность за авантюру с так называемым "банкопадом", периода в 2014-2019 годов", – резюмировал Данилишин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Член Совета НБУ Василий Горбаль назвал причину такого решения.

Позже Рожкова заявила, что она и ее коллега Сологуб получили выговор от Наблюдательного совета за комментарии для СМИ.