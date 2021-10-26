В СНБО могли 'сливать' информацию о фигурантах санкционных списков – СМИ

Некоторые фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета национальной безопасности и обороны перед применением санкций успели скрыть активы или выйти из состава учредителей своих же предприятий. Это может свидетельствовать об утечке информации из СНБО.

В расследовании программы Bihus.Info журналисты предположили, что фигурантов предупреждали заранее для того, чтобы они имели возможность скрыть активы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Расследователи отметили, что, к примеру Александр Черепинский, перед тем как глава государства Владимир Зеленский 21 апреля ввел в действие санкции, вышел из состава учредителей не менее шести компаний. Из некоторых даже за несколько дней до решения СНБО.

Видео дня

Кроме того, из бенефициаров своего предприятия "Мира", как пишут журналисты, успел выйти Виктор Шерман, а из списка учредителей двух строительных предприятий в Ужгороде исчез Валерий Пересоляк.

Как говорится в расследовании, кроме того успел выйти из трех компаний Эдуард Кукоба. Одна из них – ООО "Вилла Дель Ре" – попала в санкционный список.

Расследователи также обратили внимание, что Валерий Фальковский вышел из состава учредителей своего предприятия "Навитайм" за несколько часов до брифинга СНБО в Краматорске, на котором было сообщено, что против него, а также против Александра Акста и Владислава Студенца должны ввести санкций. Как отмечается, между решением Совета и подписанным указом президента прошло 68 дней. Предприятия "Навитайм" среди подсанкционных в указе уже не было.

Напомним: ранее в Госбюро расследований заявили, что большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность. Случилось это еще летом вследствие перераспределения контрабандных потоков.

Для восстановления деятельности они привлекли новые юридические лица, не вошедшие ранее в санкционные списки, а также получали поддержку со стороны должностных лиц Государственной таможенной службы Украины. Их имена не называются, однако сообщается: свою деятельность они осуществляли на территории Одесской и Киевской областей, а также в Киеве.

Отметим, всего было три волны внесения контрабандистов в санкционный список СНБО. Кто попал под санкции – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бизнесмены-контрабандисты под прикрытием чиновников без опаски отправляют в Венгрию огромные партии сигарет. Последний громкий случай – нелегальная поставка табака в Венгрию – может иметь серьезные последствия для страны, если власти не вмешаются.