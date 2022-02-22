В случае увеличения ренты на газ инвесторы уйдут из Украины – ФРТЭКУ

Увеличение налоговой нагрузки на газовую отрасль приведет к сворачиванию газодобывающих проектов в Украине, а инвесторы будут уходить в стране с более прогнозируемыми и стабильными правилами.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины к главе комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрею Герусу.

"Увеличение ренты приведет к оттоку инвестиций в бурение новых скважин, а добыча газа начнет снижаться. В случае увеличения ставки налогообложения инвесторы начнут сворачивать свои газодобывающие проекты в Украине, и скорее всего будут вести свой бизнес в странах с более прогнозируемыми и стабильными правилами", - говорится в нем.

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В письме отмечается, что в случае снижения собственной добычи газа Украина будет вынуждена увеличить объемы импорта газа и при текущих ценах это будет стоить не менее 1 млрд долларов в этом году.

"Предыдущий опыт свидетельствует о том, что после принятия такого решения газодобытчики заморозили инвестиции, а добыча газа за год снизилась на 50% и более 2500 работников потеряли свои рабочие места", - подытожили в Федерации.

Напомним, правительство зарегистрировало законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.