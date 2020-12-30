В сети показали новогодние "скидки" в супермаркетах: 30 грн по цене 30 грн

Роман Груша Экономика 13:35, 30.12.2020 Обновлено: 15:36, 30.12.2020

В Украине одна из крупных сетей супермаркетов подготовила для покупателей новогодние "скидки" на уровне 30 грн вместо 30 грн.

К примеру, черный чай Lovare продают по акционной цене 29,99 грн вместо 47,34 грн. Однако под новым ценником остался старый, где указана цена в те же 29,99 грн. Соответсвующее видео в Twitter опубликовал блогер с ником "10 апреля".

В то же время аналогичная продукция продается в онлайн-магазинах по цене 35-39 грн за упаковку. Таким образом, супермаркет мог просто ошибиться и под "новогодними ценами" оставить ценники с уже посчитанной скидкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хлеб может подорожать на 8-10%. В первую очередь рост цен затронет "социальный" сегмент мучных изделий.

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