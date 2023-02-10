В Sense SuperApp стала доступна справка о доходах от операций с ценными бумагами

В цифровом банке Sense SuperApp теперь можно оформить справку по операциям с ценными бумагами за несколько секунд. Справка может быть использована клиентами, которые в начале 2022 года приобрели акции международных компаний через Sense для заполнения налоговой декларации, ведь налоги удерживает и платит банк как налоговый агент, а вот подавать декларацию клиенту нужно самостоятельно.

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"С начала войны мы сместили фокус работы на то, чтобы максимальное количество функций было доступно удаленно внутри цифрового банка. За прошлый год там появилось около 30 новых функций, в том числе выписки из рабочего и личного счета, разные справки. Сейчас к ним добавилась еще одна важная справка в удобном для клиента формате – о полученных доходах от операций с ценными бумагами. Эта справка существенно упростит процесс заполнения налоговой декларации для клиентов, которые с начала прошлого года приобрели акции ведущих международных компаний через Sense SuperApp, подчеркивает Андрей Гриценюк, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank. — Кроме того, мы продолжили улучшать существующий сервис в главных целях — для клиента работа с банком должна быть удобной и максимально быстрой".

Для получения справки необходимо:

зайти в раздел "Справки" цифрового банка Sense SuperApp;

найти справку под названием "Справка по ценным бумагам"

Сформировать документ через несколько секунд.

В документе будут отображаться все доходы/убытки и доходы от операций с ценными бумагами (акциями и облигациями), полученные клиентом через Sense Bank, а также в случае с акциями удержанные и уплаченные банком налоги, ведь банк выступил налоговым агентом (доходы и доходы от ОВГЗ не облагаются налогом). Справка выдается за прошлый отчетный год. Оформление справки для клиента банка не тарифицируется отдельно.

Напомним, что согласно законодательству, украинцы, получавшие доходы от операций с акциями, обязаны подавать налоговую декларацию в установленные законом сроки – до 1 мая.

В начале 2022 года Sense Bank первым среди украинских банков предоставил клиентам возможность инвестировать в акции ведущих международных компаний через мобильное приложение. К началу войны тысячи клиентов банка успели провести операции по покупке/продаже акций на общую сумму более 200 млн. гривен. В дальнейшем в течение 2022 года клиенты продолжали получать дивидендные выплаты. Так, ТОП-5 компаний по объему выплат среди клиентов банка за прошлый год: Intel, ExxonMobil, Microsoft, Coca-Cola, Chevron. При этом максимальные выплаты дивидендов на одного клиента в гривневом эквиваленте составили 59 372 гривен, а минимальные – около 3,60 гривен. Уже весной 2022 года банк приступил к продаже военных облигаций в цифровом банке Sense SuperApp.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.