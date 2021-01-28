В СБУ и ДФС забирают "хлебные подразделения": Рада рассмотрит Зе-законопроект
Народные депутаты считают неэффективной, а часто и опасной, борьбу с экономическими преступлениями в Украине, поэтому решили создать новый правоохранительный орган – Бюро экономической безопасности. Законопроект внесли в повестку дня на четверг, 28 января, и уже скоро Государственная фискальная служба и Служба безопасности Украины должны потерять "хлебные подразделения" и остаться без кормушки. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
В Украине экономическими преступлениями сейчас занимаются налоговая милиция (ДФС), Служба безопасности Украины и Национальная полиция. В Раде их работу в сфере экономических нарушений бизнеса считают неэффективной, поэтому взялись за законопроект, которым предлагают создать Бюро экономической безопасности Украины.
OBOZREVATEL узнал, какие полномочия получит вновь орган, действительно ли он будет независимым и как измерять его эффективность.Ликвидировать налоговую милицию и забрать полномочия в СБУ: что предусматривает документ
Законопроект вносит изменения в ряд законов, и главной его целью является создание нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ). Предусматривается ликвидация налоговой милиции, а также подразделений в сфере экономической безопасности СБУ.
В комментарии для OBOZREVATEL одна из инициаторов законопроекта, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, какие именно функции заберут в СБУ, а какие в них останутся.
"Основные вопросы, которые возникали при доработке проекта, это были правки, касающиеся деятельности СБУ. Обращаю внимание, что подразделение контрразведки в СБУ остается. Также за СБУ остается защита критической инфраструктуры. Служба безопасности перестанет заниматься защитой государственного экономического потенциала, а также раскрытием преступлений против коррупции и организованной преступности в сфере управления и экономики", – добавила нардеп.СБУ могут оставить без кормушки
В большинстве стран Европы, в США служба безопасности не влияет на бизнес. У нас же СБУ много лет занимается расследованием, не присущим для контрразведчиков, преступлений – экономических, в результате профильный отдел "К" стал самым желанным местом работы для каждого коррупционера.
В бизнес-среде сотрудников отдела "К" называют "коммерсантами". Они могут помочь с контрабандой, "закрыть" глаза правоохранителей на работающие в центре городов бордели, торговлю наркотиками. Или же просто обеспечить "защиту" от ненужных проверок и поборов со стороны коллег. А иногда платить надо за защиту от самого отдела "К".
Еще до парламентских выборов президент Владимир Зеленский пообещал забрать у СБУ часть функций и закрыть отдел "коммерсантов". Обещал он это сделать, как только сформируют новый состав. Однако в результате за несколько лет добиться этого так и не удалось.
По информации OBOZREVATEL, законопроект о создании Бюро экономической безопасности и ликвидации отдела "К" профильный комитет Рады отклонил еще в прошлом году. Однако несколько дней назад президент во время встречи с фракцией снова поднял этот вопрос. Возможно, в МВФ напомнили главе государства, что Украина уже много лет обещает активно бороться с коррупцией, а воз и ныне там.
"Начнем с декоммерциализации СБУ. Сейчас этим занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, что в ближайшее время мы предложим безотлагательно лишить СБУ не свойственных ей функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", – пообещал Зеленский еще несколько лет назад.
Здесь стоит уточнить, что речь идет о так называемом Департаменте контрразведывательной защиты экономики Украины, отделение которого работают в территориальных подразделениях Службы безопасности по всей стране. Не так давно ГБР раскрыло схему вымогательства в одном из таких департаментов.
"Заместитель начальника департамента давал руководителям управлений и отделов перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги, а затем давал команду "давить морально, пока не оплатят определенную сумму". Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда", – сообщили в пресс-службе ГБР.
Каждый предприниматель ежемесячно отдавал до 300 тыс. грн только за то, чтобы сотрудники СБУ позволили им спокойно работать. И это только один маленький пример.
"Экономические преступления – не их компетенция. СБУ должна заниматься контрразведкой, защитой национальной государственности страны, борьбой с терроризмом и защитой информационной безопасности. Экономика – это не свойственные им функции", – добавила Василевская-Смаглюк.
Подобные замечания относятся и к налоговой полиции, подтверждающие интересные факты из пояснительной записки к законопроекту:
"Сейчас правоохранительную функцию в сфере экономических нарушений бизнеса выполняют налоговая милиция, Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины. По данным официальной статистики Офиса генерального прокурора, в 2019 году было зарегистрировано 1287 уголовных производств за уклонение от уплаты налогов.
В то же время на стадии досудебного расследования в этом году (2020-м) было закрыто 262 уголовных производства, из которых 259 – за отсутствия состава / события уголовного преступления.
Результатами судебного рассмотрения соответствующих дел за определенный период в Едином государственном реестре судебных решений имеются всего 18 приговоров, а именно: 10 обвинительных приговоров, из которых 3 – на основании соглашений о признании виновности и 8 оправдательных приговоров.
Такая статистика свидетельствует о недостаточно эффективной работе в первую очередь налоговой милиции в расследовании экономических преступлений, необходимости лишить правоохранительные органы от несвойственных им функций и отделить правоохранительную функцию от сервисной функции налоговой".
Соответственно, законопроектом предусмотрена ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности Украины.
Детали создания БЭБ:
– образуется президентом Украины, директор тоже назначается президентом и подотчетен ему и ВРУ;
– максимальное количество работников – не более 4 тыс. Должностной оклад лиц, имеющих специальное звание, не может быть менее 20 прожиточных минимумов (43 780 грн). Бюро начнет деятельность с момента укомплектования штата на 30%;
– деятельность Бюро координироваться правительством.
Полномочия и независимость БЭБ:
Бюро будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. В комментарии для OBOZREVATEL один из инициаторов законопроекта, нардеп Александр Ковальчук отметил, что не считает БЭБ отдельным органом – это продолжение реформы ДФС и СБУ.
"Мы хотим, чтобы орган был независимым. Как выстроит функционал Кабмин, мы увидим, но БЭБ выводится из подчинения одного министерства (МВД. – Ред.) Для того, чтобы решение по его функционалу были коллегиальными, правительственными. Это не еще один правоохранительный орган. Во-первых – это функции, которые сегодня принадлежат ДФС. Во-вторых – это то, чего хочет бизнес – определенные функции, связаны с экономикой, с СБУ переходят в БЭБ", – сказал Ковальчук.
Нардеп добавил, что рассматривались различные сценарии относительно выделения органа для работы с экономическими преступлениями. Полномочия не передали в ГБР, ведь в них свое четкое направление работы, а СБУ занимается разведкой и безопасностью Украины в связи с войной на востоке Украины.Во сколько обойдется создание органа
"Было предусмотрено, если я не ошибаюсь, 12 или 15 млн грн, которые перераспределили, когда писали последнюю редакцию госбюджета на 2021-й... Если документ станет законом, то в апреле будем пересматривать бюджет и сможем вернуть в статью расходов какую-то сумму", – сказал Ковальчук.
Также нардеп встал на защиту высоких зарплат для работников Бюро, аргументируя тем, что в соответствующих органах нужно минимизировать желание работников воспользоваться положением для обогащения.
"Зарплаты нужно предусматривать высокие – и уровень специалистов будет высок. Был предусмотрен оптимальный штат с высоким уровнем зарплат. Люди (которых сократят с ДФС и СБУ. – Ред.) будут проходить переаттестацию. На уровне закона мы не можем принять прохождения детектора, это будет добровольное мероприятие. Но возможности будут больше у того, кто согласится проходить детектор", – добавил нардеп.Критика со стороны бизнеса
Хотя инициаторы законопроекта утверждают, что бизнес будет доволен передачей определенных функций из СБУ, сам бизнес критикует документ. По данным Европейской бизнес-ассоциации, законопроект имеет следующие минусы:
– полномочия Бюро не совпадают с действующими проблемами экономической преступности в стране, а также четко не определено, какие экономические преступления будут расследоваться;
– выбор руководителя органа не будет способствовать становлению независимого института, ведь сужает возможность бизнеса контролировать такое назначение;
– высокие зарплаты предусмотрены только для работников со специальным званием, что ставит под угрозу поиск ключевой категории персонала, которая будет получать более низкие зарплаты.Чем будет измеряться эффективность работы БЭБ
"Половина экономики находится в тени, кто-то говорит 50 или 60%, но никто не говорит 10%. Мы знаем с вами наиболее теневые направления – это фальсификат, серый импорт, контрабанда... Для меня лично результатом работы будет плановое снижение теневого сектора экономики. Если через 5 лет работы этого органа мы получим с вами 10% теневой экономики – это будет самый важный KPI, который я ставил перед вновь органом и руководителем", – подытожил Ковальчук.
Добавим, что законопроект был принят в первом чтении в сентябре 2020 года. После чего документ обсуждали в Офисе Президента и на заседаниях фракции "Слуга народа", нардепы которой являются его инициаторами. В комитет поступило 1528 поправок, из которых 1102 были учтены. Парламент должен рассмотреть законопроект на этой пленарной неделе.