В СБУ и ДФС забирают 'хлебные подразделения': Рада рассмотрит Зе-законопроект

Народные депутаты считают неэффективной, а часто и опасной, борьбу с экономическими преступлениями в Украине, поэтому решили создать новый правоохранительный орган – Бюро экономической безопасности. Законопроект внесли в повестку дня на четверг, 28 января, и уже скоро Государственная фискальная служба и Служба безопасности Украины должны потерять "хлебные подразделения" и остаться без кормушки. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

В Украине экономическими преступлениями сейчас занимаются налоговая милиция (ДФС), Служба безопасности Украины и Национальная полиция. В Раде их работу в сфере экономических нарушений бизнеса считают неэффективной, поэтому взялись за законопроект, которым предлагают создать Бюро экономической безопасности Украины.

OBOZREVATEL узнал, какие полномочия получит вновь орган, действительно ли он будет независимым и как измерять его эффективность.

Законопроект вносит изменения в ряд законов, и главной его целью является создание нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ). Предусматривается ликвидация налоговой милиции, а также подразделений в сфере экономической безопасности СБУ.

В комментарии для OBOZREVATEL одна из инициаторов законопроекта, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, какие именно функции заберут в СБУ, а какие в них останутся.

"Основные вопросы, которые возникали при доработке проекта, это были правки, касающиеся деятельности СБУ. Обращаю внимание, что подразделение контрразведки в СБУ остается. Также за СБУ остается защита критической инфраструктуры. Служба безопасности перестанет заниматься защитой государственного экономического потенциала, а также раскрытием преступлений против коррупции и организованной преступности в сфере управления и экономики", – добавила нардеп.

В большинстве стран Европы, в США служба безопасности не влияет на бизнес. У нас же СБУ много лет занимается расследованием, не присущим для контрразведчиков, преступлений – экономических, в результате профильный отдел "К" стал самым желанным местом работы для каждого коррупционера.

В бизнес-среде сотрудников отдела "К" называют "коммерсантами". Они могут помочь с контрабандой, "закрыть" глаза правоохранителей на работающие в центре городов бордели, торговлю наркотиками. Или же просто обеспечить "защиту" от ненужных проверок и поборов со стороны коллег. А иногда платить надо за защиту от самого отдела "К".

Еще до парламентских выборов президент Владимир Зеленский пообещал забрать у СБУ часть функций и закрыть отдел "коммерсантов". Обещал он это сделать, как только сформируют новый состав. Однако в результате за несколько лет добиться этого так и не удалось.

По информации OBOZREVATEL, законопроект о создании Бюро экономической безопасности и ликвидации отдела "К" профильный комитет Рады отклонил еще в прошлом году. Однако несколько дней назад президент во время встречи с фракцией снова поднял этот вопрос. Возможно, в МВФ напомнили главе государства, что Украина уже много лет обещает активно бороться с коррупцией, а воз и ныне там.

"Начнем с декоммерциализации СБУ. Сейчас этим занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, что в ближайшее время мы предложим безотлагательно лишить СБУ не свойственных ей функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", – пообещал Зеленский еще несколько лет назад.

Здесь стоит уточнить, что речь идет о так называемом Департаменте контрразведывательной защиты экономики Украины, отделение которого работают в территориальных подразделениях Службы безопасности по всей стране. Не так давно ГБР раскрыло схему вымогательства в одном из таких департаментов.

"Заместитель начальника департамента давал руководителям управлений и отделов перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги, а затем давал команду "давить морально, пока не оплатят определенную сумму". Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда", – сообщили в пресс-службе ГБР.

Каждый предприниматель ежемесячно отдавал до 300 тыс. грн только за то, чтобы сотрудники СБУ позволили им спокойно работать. И это только один маленький пример.

"Экономические преступления – не их компетенция. СБУ должна заниматься контрразведкой, защитой национальной государственности страны, борьбой с терроризмом и защитой информационной безопасности. Экономика – это не свойственные им функции", – добавила Василевская-Смаглюк.

Подобные замечания относятся и к налоговой полиции, подтверждающие интересные факты из пояснительной записки к законопроекту:

"Сейчас правоохранительную функцию в сфере экономических нарушений бизнеса выполняют налоговая милиция, Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины. По данным официальной статистики Офиса генерального прокурора, в 2019 году было зарегистрировано 1287 уголовных производств за уклонение от уплаты налогов.

В то же время на стадии досудебного расследования в этом году (2020-м) было закрыто 262 уголовных производства, из которых 259 – за отсутствия состава / события уголовного преступления.

Результатами судебного рассмотрения соответствующих дел за определенный период в Едином государственном реестре судебных решений имеются всего 18 приговоров, а именно: 10 обвинительных приговоров, из которых 3 – на основании соглашений о признании виновности и 8 оправдательных приговоров.

Такая статистика свидетельствует о недостаточно эффективной работе в первую очередь налоговой милиции в расследовании экономических преступлений, необходимости лишить правоохранительные органы от несвойственных им функций и отделить правоохранительную функцию от сервисной функции налоговой".

Соответственно, законопроектом предусмотрена ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности Украины.

Детали создания БЭБ:

– образуется президентом Украины, директор тоже назначается президентом и подотчетен ему и ВРУ;

– максимальное количество работников – не более 4 тыс. Должностной оклад лиц, имеющих специальное звание, не может быть менее 20 прожиточных минимумов (43 780 грн). Бюро начнет деятельность с момента укомплектования штата на 30%;

– деятельность Бюро координироваться правительством.

Полномочия и независимость БЭБ:

Бюро будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. В комментарии для OBOZREVATEL один из инициаторов законопроекта, нардеп Александр Ковальчук отметил, что не считает БЭБ отдельным органом – это продолжение реформы ДФС и СБУ.

"Мы хотим, чтобы орган был независимым. Как выстроит функционал Кабмин, мы увидим, но БЭБ выводится из подчинения одного министерства (МВД. – Ред.) Для того, чтобы решение по его функционалу были коллегиальными, правительственными. Это не еще один правоохранительный орган. Во-первых – это функции, которые сегодня принадлежат ДФС. Во-вторых – это то, чего хочет бизнес – определенные функции, связаны с экономикой, с СБУ переходят в БЭБ", – сказал Ковальчук.

Нардеп добавил, что рассматривались различные сценарии относительно выделения органа для работы с экономическими преступлениями. Полномочия не передали в ГБР, ведь в них свое четкое направление работы, а СБУ занимается разведкой и безопасностью Украины в связи с войной на востоке Украины.

"Было предусмотрено, если я не ошибаюсь, 12 или 15 млн грн, которые перераспределили, когда писали последнюю редакцию госбюджета на 2021-й... Если документ станет законом, то в апреле будем пересматривать бюджет и сможем вернуть в статью расходов какую-то сумму", – сказал Ковальчук.

Также нардеп встал на защиту высоких зарплат для работников Бюро, аргументируя тем, что в соответствующих органах нужно минимизировать желание работников воспользоваться положением для обогащения.

"Зарплаты нужно предусматривать высокие – и уровень специалистов будет высок. Был предусмотрен оптимальный штат с высоким уровнем зарплат. Люди (которых сократят с ДФС и СБУ. – Ред.) будут проходить переаттестацию. На уровне закона мы не можем принять прохождения детектора, это будет добровольное мероприятие. Но возможности будут больше у того, кто согласится проходить детектор", – добавил нардеп.

Хотя инициаторы законопроекта утверждают, что бизнес будет доволен передачей определенных функций из СБУ, сам бизнес критикует документ. По данным Европейской бизнес-ассоциации, законопроект имеет следующие минусы:

– полномочия Бюро не совпадают с действующими проблемами экономической преступности в стране, а также четко не определено, какие экономические преступления будут расследоваться;

– выбор руководителя органа не будет способствовать становлению независимого института, ведь сужает возможность бизнеса контролировать такое назначение;

– высокие зарплаты предусмотрены только для работников со специальным званием, что ставит под угрозу поиск ключевой категории персонала, которая будет получать более низкие зарплаты.

"Половина экономики находится в тени, кто-то говорит 50 или 60%, но никто не говорит 10%. Мы знаем с вами наиболее теневые направления – это фальсификат, серый импорт, контрабанда... Для меня лично результатом работы будет плановое снижение теневого сектора экономики. Если через 5 лет работы этого органа мы получим с вами 10% теневой экономики – это будет самый важный KPI, который я ставил перед вновь органом и руководителем", – подытожил Ковальчук.

Добавим, что законопроект был принят в первом чтении в сентябре 2020 года. После чего документ обсуждали в Офисе Президента и на заседаниях фракции "Слуга народа", нардепы которой являются его инициаторами. В комитет поступило 1528 поправок, из которых 1102 были учтены. Парламент должен рассмотреть законопроект на этой пленарной неделе.