В России засекретили от народа богатства депутатов Госдумы и сенаторов

В России больше не будут публиковать декларации о доходах и имущественном состоянии депутатов и сенаторов. Информацию засекречивают с 1 марта 2023 года, то есть россияне уже не узнают о богатствах своих избранников, нажитых за 2022 год (декларационная кампания проводится до 1 апреля).

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Об этом российским СМИ рассказали сами депутаты. В частности, о новшестве анонимно сообщил член комитета Госдумы РФ по госстроительству, а после информацию подтвердил и глава этого комитета Павел Крашенников.

По словам депутатов, в общий доступ теперь будут выкладываться только общие сведения: сколько депутатов и сенаторов подали декларации, были ли там нарушения. Однако все детали станут засекреченными, в том числе о недвижимости, которой владеют народные избранники и члены их семей.

Вероятно, решение связано с одним из указов главы Кремля Владимира Путина. В нем говорится о разного рода запретах, которые вводятся "на период проведения специальной военной операции", то есть, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины.

В частности, в указе Путина говорится, что "для опубликования не осуществляются" данные о доходах и имуществе. А вот о чьих именно доходах и имуществе говорится, в документе не указано. Ранее предполагалось, что речь пойдет только о военных и чиновниках, которые непосредственно связаны с боевыми действиями.

Депутаты и сенаторы России с самыми высокими доходами

В 2021 году Forbes составил неофициальный рейтинг самых богатых госслужащих РФ. В топ-20 этого списка вошли, в частности, такие члены Госдумы и Совета федерации:

Валерий Пономарев (Совфед) с суммарным доходом семьи за 2020 год в 4,2 млрд руб. (около 60,9 млн долл.);

Александр Некрасов (Совфед) - 2,86 млрд руб. (41 млн долл.);

Григорий Аникеев (Госдума) - 2,73 млрд руб. (39,5 млн долл.);

Игорь Зубарев (Совфед) - 2,3 млрд руб. (34,8 млн долл.);

Леонид Симановский (Госдума) - 1,6 млрд руб. (23 млн долл.);

Николай Борцов (Госдума) - 808 млн руб. (11,7 млн долл.).

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле-2022 Россия уже засекретила данные о добыче нефти. Правительство страны объясняет такое решение "защитой рынка". Однако, вероятнее всего, Кремль попытался скрыть неутешительную статистику.

А летом того же года в России предложил сделать гостайну еще и из данных о золотовалютных резервах. Госдума уже одобрила закон, который позволяет это сделать.

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