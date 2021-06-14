Крымчане будут платить налоги по-новому, Рада хочет изменить статус полуострова: в чем суть

В Украине хотят отменить свободную экономическую зону "Крым", которую создали в 2014 году. В итоге украинцы, которые живут на оккупированном полуострове, получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории государства, в том числе в ОРДЛО.

Законопроект еще разрабатывают в Верховной Раде, но принять его за основу хотят уже до того, как состоится саммит "Крымской платформы" в августе.

В том, что изменится на законодательном уровне и как это повлияет на санкции против Российской Федерации, разбирался OBOZREVATEL.

В 2014-м, когда Россия оккупировала Крым, но еще не вторглась на Донбасс, Верховная Рада приняла закон о создании сроком на 10 лет свободной экономической зоны "Крым".

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Полуостров получил статус свободной таможенной зоны коммерческого, сервисного и промышленного типа. То есть, с материковой части Украины в Крым разрешили провозить товары без растаможки. Уже оттуда они могут без препятствий попадать в разные регионы страны-агрессора.

Кроме того, из-за статуса СЭЗ "Крым" украинцы на полуострове считаются иностранцами:

с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы;

не взимается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование;

не имеют доступа к банковским услугам в Украине;

не смогут получать пенсию в Украине.

"Де-юре в 2014 году, когда, к сожалению, произошла оккупация Крыма, был принят закон о СЭЗ "Крым", им фактически признали аннексию Крыма. Юридически мы об этом не говорим, но в финансовом плане к СЭЗ относимся как к территории другого государства", – сказал OBOZREVATEL один из авторов нового законопроекта, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, де-факто свободная экономическая зона "Крым" все равно не работает, ведь в Украине к полуострову относятся так же, как к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

"Получается, что мы весь мир просим ввести и поддерживать санкции против Российской Федерации, а в экономическом плане признаем аннексию Крыма", – сказал Железняк.

О том, что СЭЗ "Крым" следует отменить, говорили не раз представители различных министерств, ведь это диссонирует с санкционной политикой против России. В Минреинтеграции считают, что такая свободная экономическая зона только создавала иллюзию контроля и отмечают, что стоит вместо нее систематизировать режим мораториев на взыскание задолженностей, начисление пени, штрафов, связанных с фактом временной оккупации.

Общественные организации также выступали против СЭЗ "Крым", ведь это позволило украинским олигархам не закрывать бизнес в Крыму и платить налоги оккупантам. Кроме того, из-за беспошлинного ввоза критиковали и возможность обеспечивать военную базу России товарами из Украины.

Сейчас в Раде разрабатывают законопроект, которым автоматически отменят свободную экономическую зону "Крым". Жители полуострова будут подпадать под действие закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", который, в частности, не позволит ввозить и вывозить товары военного назначения.

По новому закону на временно оккупированных территориях:

общегосударственные, местные налоги и сборы, военный сбор не взимаются;

налогоплательщики не обязаны подавать декларации и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов;

не проводятся контролирующими органами документальные и фактические проверки;

приостанавливается начисление штрафных санкций (штрафов) и/или пени за несвоевременное погашение денежных обязательств и другие нарушения налогового законодательства.

предприниматели, которые проживают на территории Крыма, получат право уплачивать единый взнос добровольно.

Успеть принять законопроект за основу и в целом в Раде планируют до начала саммита "Крымская платформа", который пройдет в августе 2021 года. Если законопроект примут, то Украина на законодательном уровне сможет и в дальнейшем бороться за санкции против России. Которую, кстати, на первом этапе саммита не ждут.

"Наша миссия – сначала создать Крымскую платформу, максимально привлечь партнеров, которые готовы поддерживать нас не только политическими заявлениями, но и реальными шагами. Плюс это страны, позиция и мнение которых для россиян важны. Они не изолированы в мире", – рассказывал в интервью OBOZREVATEL вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Добавим, что в МИД определили пять главных направлений работы "Крымской платформы":