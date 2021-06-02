В Раде призвали не закрывать 'Гончаренко Центр' в Черкассах

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко во время выступления в Верховной Раде призвал власти прекратить давление на "Гончаренко Центры" и не закрывать образовательное пространство в Черкассах. Его поддержали коллеги из фракции "Европейская Солидарность", которые вышли к трибуне.

"В Украине уже открыто 16 таких культурно-образовательных пространств, где взрослые и дети бесплатно изучают английский язык, посещают другие курсы, лекции. Кажется, что такая инициатива должна поддерживаться, но взамен власти решили атаковать "Гончаренко Центры". И первым из них стало наше пространство в Черкассах ", – заявил Алексей Гончаренко.

Он отметил, что в отличие от президентского университета будущего, в который хотят вложить миллиарды бюджетных денег, в "Гончаренко Центры" не вложено ни одной бюджетной копейки.

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"Мы обращаемся к власти – уберите руки от "Гончаренко центров", дайте работать этим образовательно-культурным пространствам! Достаточно бороться против людей, которые хотят учиться. Берите пример с нас, а не занимайтесь бессмысленной борьбой!" - призвал Гончаренко.

"Гончаренко Центр" открылся в мае в помещении Черкасского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко. Но через некоторое время председатель областного совета Анатолий Подгорный направил письмо директору театра, где требует расторгнуть договор с "Гончаренко Центром". 30 мая под театром прошел митинг в поддержку образовательного пространства.