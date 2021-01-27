В Раде поддержали запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Соответствующее решение было принято большинством депутатов-членов комитета на заседании комитета 27 января.

Законопроект был зарегистрирован первым заместителем главы комитета Алексеем Кучеренко. Он предусматривает полномочия национального регулятора НКРЭКУ ограничивать импорт электроэнергии из стран, которые не являются членами Энергосообщества до конца 2021 года. Речь идет о поставках российской электроэнергии напрямую из России или транзитом через Беларусь.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе 2021 года. Благодаря поставкам в Украину Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. С начала года было закуплено более 130 млн кВт часов на сумму около 200 млн гривен.

На фоне критики этого импорта, министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.

В прошлый раз – в октябре 2019 – марте 2020 года - импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал самый глубокий за годы независимости кризис на энергорынке. Из-за импорта 95% угольных шахт вынуждено остановились, а государственные энергетические компании получили рекордные убытки.