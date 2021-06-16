В Раде обязали УЗ решить проблему дефицита кадров и низких зарплат

Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния "Укрзалізниці" обязала руководство УЗ начать работу по проведению реформирования пассажирского вертикали, разобраться с проблемой дефицита кадров и низкой оплатой труда, а также - сосредоточить внимание на профильных предприятиях.

Об этом в Facebook по итогам заседания комиссии 15 июня, сообщили председатель ВСК Юлия Гришина.

По ее словам, все приглашенные руководители УЗ прибыли на заседание ВСК в полном составе.

Гришина, в частности, отметила, что "Укрзалізниця" в последние годы стремительно теряет долю на рынке грузовых перевозок.

"И это катастрофическая ситуация не только в части потери прибыли, но и последствий. Когда сокращаются железнодорожные перевозки, неизбежно растут автомобильные - с такой динамикой мы за считанные годы просто уничтожим наши новые и такие долгожданные дороги", - подчеркнула она.

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Также, по словам Гришиной, УЗ теряет квалифицированные кадры.

"Раздувается административный аппарат, в то время как специалисты из-за низких зарплат массово увольняются из компании. Если не будет быстрых антикризисных решений, украинские поезда придется водить членам Наблюдательного совета и правлению - чем это закончится, понятно", - добавила она.

Также, по ее словам, УЗ теряет производственную мощность, а предприятия УЗ "ожидают модернизации и заказов".

"Нам нужны срочные меры. От правоохранителей, от управленцев, от исполнительной власти. Ситуация критическая, дефолт не за горами.

ВСК обязала руководство "Укрзалізниці" уже завтра начать работу по проведению реформирования пассажирской вертикали, разобраться с проблемой дефицита кадров и низкой оплатой труда, выдать элементарно людям спецодежду и сосредоточить внимание на профильных предприятиях.

На следующем заседании мы проконтролируем выполнение решения ВСК, утверждаем комплексный промежуточный результат нашей работы. Суммируем все, что узнали и увидели, указываем на тех, кто в этом виноват", - резюмировала Гришина.