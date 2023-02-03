В Раде обвинили НКРЭКУ в предвзятости и заангажированности

Для улучшения ситуации в энергосистеме Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна сбалансировать позиции всех субъектов рынка и принимать незаангажированные решения.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко.

"Насколько комиссия сделала все, что могла, чтобы подготовиться к этим падениям электроснабжения? Что сделало Министерство, чтобы обеспечить эту справедливость распределения электроэнергии? Покажите хоть один документ, определяющий, что такое эта справедливость", - сказал он.

Кучеренко добавил, что для улучшения ситуации с электроснабжением НКРЭКУ должно в первую очередь сбалансировать позиции всех субъектов рынка, чтобы они могли нормально работать. Также нардеп подчеркнул, что решения независимого энергетического регулятора должны быть справедливыми и незаангажированными.

Он добавил, что приказ Министерства энергетики по составлению графиков отключений был принят задолго до полномасштабного вторжения, но по непонятным причинам его положения не были пересмотрены до сих пор.

"Как сформулировать эту справедливость, чтобы регулятор имел полномочия это регулировать. Мы уклоняемся от основной темы. Нам нужно выяснить, какие системные проблемы есть в сегменте этой единой энергосистемы и попытаться как-то урегулировать это", - подчеркнул Кучеренко.

Напомним, ранее народная депутат Виктория Гриб заявила, что штрафы НКРЭКУ в адрес энергетиков в нынешних условиях неуместны и не смогут улучшить ситуацию с отключениями.

Также Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.