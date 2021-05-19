В Раде хотят ускорить принятие законопроекта о промзагрязнении – СМИ

В Верховной Раде пытаются ускорить прохождение законопроекта №4167 "О промышленном загрязнении".

На прошлой неделе в парламенте был зарегистрирован проект постановления о вынесении на голосование данного документа, пишет издание "Экономические новости".

Официальная цель законопроекта №4167 – имплементировать в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Документ также имеет целью навязать украинскому бизнесу использование так называемых "лучших доступных технологий и методов (НДТМ) управления промышленными выбросами.

Скорейшего принятия данного законопроекта добиваются грантовые организации, чиновники и политики, рассчитывающие заработать на помощи в организации поставок европейского оборудования, соответствующего стандартам НДТМ. Они искусно манипулируют информацией и рассказывают, что на самом деле заботятся об экологии и чистом воздухе.

По расчетам экспертов, только для отечественной промышленности и энергетики внедрение НДТМ будет стоить $20 млрд инвестиций.

Однако это не останавливает лоббистов существующей версии законопроекта. Более того, они активно распространяют идею скорейшего внедрения НДТМ в течение четырех лет и даже еще быстрее.

Вместе с тем, украинский бизнес считает, что в состоянии разработать собственные НДТМ не обязательно ориентированные на европейских поставщиков оборудования. Обязательства Украины и состоят в том что бы внедрить свои НДТМ, а не скопировать иностранные, что навязывают нам "бескорыстные" борцы за чистый воздух.

Напомним, законопроект №4167 "О промышленном загрязнении" зарегистрирован в парламенте в конце сентября 2020 года. Он уже голосовался в ВРУ, но не прошел из-за коррупционных рисков. При этом глава экологического комитета Олег Бондаренко настаивал голосовать за этот закон не читая его, только на основании его "правильного названия".

Разработкой документ руководит и принимает активное участие организация Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению и за средства правительства Германии, лидера в производстве оборудования в том числе и "нужного" направления.

В ноябре 2020 года Комитет Верховной Рады по экологической политике и природопользованию одобрил законопроект №4167.